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Глава Генштаба США назвал Россию великой державой с сильной армией

Алексей Курильченко
19:52 13.12.2020
Американский генерал отметил мощь стратегических сил России.
Глава Генштаба США назвал Россию великой державой с сильной армией
© Фото: pixabay.com

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Россия «несомненно» является великой страной с сильной армией. Об этом он сообщил во время интервью для газеты Wall Street Journal.

«Россия – великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей… Российские военные очень хороши, без вопросов. Их нельзя недооценивать. У них очень боеспособная и очень профессиональная армия» - отметил Милли.

Также генерал высоко оценил уровень подготовки всех видов войск российской армии, включая космические. По мнению Милли, Россия «обладает очень мощными стратегическими силами».

Милли отметил, что помимо всего вышеперечисленного, армия России обладает высоким уровнем подготовки при защите от кибератак.

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