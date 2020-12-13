Трамп наложит вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет. Американский лидер намерен реализовать запрет, несмотря на то, что документ получил поддержку парламента, что позволяет обойти вето президента.

«Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето» – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Закон предусматривает расширение санкций против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», запрет на сотрудничество военных России и США, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.

Трамп ранее заявлял, что его не устраиваю некоторые положения, указанные в тексте законопроекта. В частности, президент выступил против смены названия некоторых военных баз, названных в честь военачальников времен Гражданской войны в США. По мнению сторонников меры, она позволит бороться с расизмом – командиры воевали на стороне рабовладельческого Юга – однако Трамп считает этот шаг искажением истории.