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Захарова рассказала о смертях дипломатов из-за COVID-19

Алексей Курильченко
18:07 13.12.2020
В МИД РФ намерены сократить количество очных приемов в консульствах и посольствах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди российских дипломатов есть случаи летального исхода после заражения коронавирусной инфекцией. По ее словам, это связано с их работой – за день дипломатам приходится контактировать с десятками людей.

«Наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений - такие же люди, и пандемия их не обходит стороной. У нас есть, к сожалению, и летальные случаи», - сказала она в интервью программе «Фетисов».

Захарова отметила, что консульские учреждения и посольства занимаются помощью гражданам России. За одни день к дипломатам обращаются множество людей – иногда даже тысячи.

«И когда они дежурили в аэропортах, на собственных автомобилях уезжали на островные части государств и привозили людей, когда они помогали людям доносить не то, что багаж, а когда они в принципе практически эвакуировали людей, ведь мало кто спрашивал: "А как вы? А как вы сохраняете здоровье, ведь у вас же тоже есть семьи?"» - заключила Захарова.

Представитель МИД отметила, что в правительстве приняли решение о сокращении очных приемов в консульствах и посольствах, а также переходе на онлайн-формат там, где это возможно.

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