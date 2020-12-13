«Он заслуживает вечной памяти»: Игорь Кириллов о Хорошевцеве

Радиоведущий и диктор Игорь Кириллов отреагировал на новости о кончине Евгения Хорошевцева. По словам Кириллова, диктор заслужил добрую память о себе.

«Это был великолепнейший мастер своего дела. Он заслуживает доброй, хорошей и вечной памяти» - сообщил Кириллов «Звезде».

Ранее воспоминаниями о Евгении Хорошевцеве поделился телеведущий Михаил Кожухов. Он отметил, что диктор был очень доброжелательным человеком.

Актер и диктор Евгений Хорошевцев умер на 76-ом году жизни. Он был учеником знаменитого диктора Юрия Левитана. Его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием президента РФ.