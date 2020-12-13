Медведев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Хорошевцева

В связи с кончиной народного артиста РФ Евгения Хорошевцева свои соболезнования выразил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Парад Победы в Москве невозможно представить без неповторимой интонации Хорошевцева.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Александровича Хорошевцева, замечательного диктора, телеведущего, педагога», - говорится в телеграмме Медведева.

Медведев также добавил, что Евгений Александрович, как ученик знаменитого Юрия Левитана, продолжил традиции отечественной школы дикторского искусства, и в совершенстве овладел секретами профессии

Он отметил, что Хорошевцев придавал особое звучание торжественным мероприятиям с участием главы государства и стал одним из символов эпохи.

«С теплотой вспоминаю нашу совместную работу с Евгением Александровичем, его интеллигентность, доброжелательность и обаяние. Память о Евгении Александровиче Хорошевцеве навсегда останется в сердцах всех, кто знал его и любил», - отметил Медведев.

Ранее диктор Анна Шатилова рассказала о последних годах жизни Хорошевцева. По ее словам, в последние годы жизни диктор страдал от болезни Паркинсона.