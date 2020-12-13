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В Чечне произошло пятое землетрясение подряд

Ирина Киселенко
18:10 13.12.2020
Первые мощные подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 00.30 по московскому времени.
В Чечне произошло пятое землетрясение подряд
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости

В Чечне пятое за сутки землетрясение произошло в 16.36 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе, подземные толчки были зафиксированы магнитудой 2,9 баллов.

«По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16.36 мск 13 декабря на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 баллов», - сообщили в региональном МЧС, уточнив, что это пятое землетрясение за сутки.

Первые мощные подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 00.30 по московскому времени, далее они повторились днем в 14.40 с силой 4,1 балла, затем в 15.05 с магнитудой 3,1, в 16.05 в 3,8 балла, пишет РИА Новости.

Ранее два землетрясения зафиксировали на Байкале. Оба - в Кабанском районе Бурятии.

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