В Подмосковье коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

В ночь на 13 декабря в Подмосковье был сильнейший снегопад. Все дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рабочие убрали более двух миллионов квадратных метров снега. На общественных территориях и во дворах работают 10 746 дворников и 982 единицы техники, пишет «360».

Пешеходные зоны обрабатываются противогололедным материалом. Также работы ведутся на мостах, путепроводах, магистралях и маршрутах общественного транспорта.

Ранее стало известно, когда на Москву обрушатся сильные снегопады. Продолжительные осадки начнутся в середине следующей недели.