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Власти Санкт-Петербурга сообщили о предельной нагрузке в COVID-стационарах

Ирина Киселенко
17:36 13.12.2020
За прошедшую неделю было госпитализировано 5785 человек.
Власти Санкт-Петербурга сообщили о предельной нагрузке в COVID-стационарах
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Нагрузка на стационары перепрофилированных под прием больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигла предела. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Эта неделя отмечена серьезным ростом числа госпитализаций. Более того, установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары – 5785 человек», - сообщил Лисовец.

По словам председателя, по сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций выросло на 6,1%.

«Нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна», - написал Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На 13 декабря 2020 в Санкт-Петербурге зафиксировано 174 486 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19.

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