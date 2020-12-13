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В Финляндии готовят проект моста в Швецию

Алексей Курильченко
17:07 13.12.2020
Мост пройдет через южную часть Ботнического залива.
В Финляндии готовят проект моста в Швецию
© Фото: Daniel Kreher, imageBROKER, Globallookpress

Власти Финляндии и Швеции изучают варианты финансирования проекта моста в южной части Ботнического залива между финским гордом Вааса и шведским Умео. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на региональные администрации приграничного региона Норра-Кваркен.

«В мире полно желающих, которые ищут разумные инвестиции. Такой скандинавский долгосрочный инфраструктурный проект с низким уровнем риска представляет интерес» - отметил председатель правления Совета Кваркен Йоаким Странд.

В 2020 году было представлено два проекта по организации транспортного сообщения между Ваасой и Умео. Сообщается, что стоимость проектов составить от трех до пяти миллиардов евро, а строительство займет около пяти лет.

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