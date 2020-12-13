«Заряжал добром всех вокруг»: Михаил Кожухов поделился воспоминаниями о Хорошевцеве

Телеведущий Михаил Кожухов поделился воспоминаниями о Евгении Хорошевцеве и рассказал о совместных проектах с диктором. Ведущий отметил, что Хорошевцев был очень доброжелательным человеком.

«Вместе с Хорошевцевым я вел передачу "Старая квартира". У него был фантастический голос, очень похожий на голос Левитана. Может быть, именно поэтому он стал главным ведущим кремлевских церемоний. Женя был удивительно доброжелательным и открытым человеком – я никогда не видел его в плохом настроении. Он был из тех людей, которые заряжают добром пространство вокруг себя» - рассказал «Звезде» ведущий.

Ранее диктор Анна Шатилова рассказала о последних годах жизни Хорошевцева. По ее словам, в последние годы жизни диктор страдал от болезни Паркинсона.