«Заряжал добром всех вокруг»: Михаил Кожухов поделился воспоминаниями о Хорошевцеве
Вместе они вели телепередачу «Старая квартира».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Телеведущий Михаил Кожухов поделился воспоминаниями о Евгении Хорошевцеве и рассказал о совместных проектах с диктором. Ведущий отметил, что Хорошевцев был очень доброжелательным человеком.
«Вместе с Хорошевцевым я вел передачу "Старая квартира". У него был фантастический голос, очень похожий на голос Левитана. Может быть, именно поэтому он стал главным ведущим кремлевских церемоний. Женя был удивительно доброжелательным и открытым человеком – я никогда не видел его в плохом настроении. Он был из тех людей, которые заряжают добром пространство вокруг себя» - рассказал «Звезде» ведущий.
Ранее диктор Анна Шатилова рассказала о последних годах жизни Хорошевцева. По ее словам, в последние годы жизни диктор страдал от болезни Паркинсона.