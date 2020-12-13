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Первое издание книги о Гарри Поттере продали за $90 тысяч

Ирина Киселенко
16:16 13.12.2020
Эта книга входила в число 500 экземпляров в твердом переплете, напечатанных в 1997 году. Тогда они продавались по 10,99 фунтов.
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за $90 тысяч
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Первое издание книги писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» было продано на аукционе Hansons Auctioneers за 68 тысяч фунтов стерлингов.

Книга входит в чиисло 500 экземпляров в твердом переплете, напечатанных в 1997 году, до того времени, как сага Роулинг стала востребованной. Копии в это время продавались по 10,99 фунтов стерлингов. Из них 300 были отправлены в школы и библиотеки, остальные оказались на продаже.
Еще одна книга первого издания была продана на аукционе за 50 тысяч фунтов.

Первое издание «Гарри Поттера» нашла жительница английского города Блэкпуп Гарлотта Рамзи во время уборки случайно. Мать девушки разбирала старые вещи, которые хотела продать за 50 пенсов. Теперь Шарлотта планирует часть денег вложить в свою будущую свадьбу, а часть отдать матери на покупку нового дома, передает BBC.

Ранее пистолет, который использовал Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Доктор Ноу», продали за 256 тысяч долларов. Изначальная стоимость лота составляла от 150 тысяч долларов до 200 тысяч долларов.

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