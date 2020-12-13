«Голос, пробирающий до мурашек» - Анна Шатилова рассказала о работе с Хорошевцевым

Заслуженная артистка РСФСР, диктор Анна Шатилова рассказала о своей работе с Евгением Хорошевцевым, который ушел из жизни 13 декабря. По словам Шатиловой, диктор обладал уникальным, «торжественным» голосом.

«Женя обладал уникальным голосом: красивым и торжественным. Мы много работали вместе на Красной площади, принимали участие во многих мероприятиях. Женя очень хорошо "владел курантами" – он знал, как правильно рассчитать секунды и начать говорить: "Внимание, говорит Москва". Его голос всегда прибирал до мурашек» - рассказала Шатилова «Звезде».

Шатилова также отметила, что последние годы жизни Хорошевцев жаловался на боли в спине и даже принял решение сделать операцию на позвоночнике. По словам актрисы, именно после той операции Евгений начал проявлять признаки болезни Паркинсона.