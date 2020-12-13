Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России выявили «нулевого» заболевшего коронавирусной инфекцией

Ирина Киселенко
15:49 13.12.2020
Первые три случая были связаны с Китаем, но это не они дали толчок к распространению коронавирусной инфекции.
В России выявили «нулевого» заболевшего коронавирусной инфекцией
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

В России первый выявленный заболевший COVID-19 был выявлен 1 марта, к середине месяца количество заболевших выросло до 100. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы знаем, он (первый или нулевой пациент – прим.ред) появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания», - рассказала Попова.

По словам Поповой, первые три случая были связанны с Китаем, но это не они дали толчок к распространению вируса.

«А первыми выявленными случаями, но не давшими распространения, это были случаи, завезенные из Китая. Их было 3, это, в самом деле так. Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения», - сказала глава Роспотребнадзора.

Также она подчеркнула, что российским специалистам стало известно еще в январе о пандемическом потенциале коронавируса.

«В 20-х числах января мы докладывали с Татьяной Голиковой (вице-премьер РФ), с министром здравоохранения президенту, ровно потому, что стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом» - уточнила Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия-1».

На 13 декабря 2020 в мире зафиксировано 72 220 488 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 339 019 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 613 868 человек, сегодня зафиксировано 5 435 случаев смерти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.