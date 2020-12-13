В России выявили «нулевого» заболевшего коронавирусной инфекцией

В России первый выявленный заболевший COVID-19 был выявлен 1 марта, к середине месяца количество заболевших выросло до 100. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы знаем, он (первый или нулевой пациент – прим.ред) появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания», - рассказала Попова.

По словам Поповой, первые три случая были связанны с Китаем, но это не они дали толчок к распространению вируса.

«А первыми выявленными случаями, но не давшими распространения, это были случаи, завезенные из Китая. Их было 3, это, в самом деле так. Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения», - сказала глава Роспотребнадзора.

Также она подчеркнула, что российским специалистам стало известно еще в январе о пандемическом потенциале коронавируса.

«В 20-х числах января мы докладывали с Татьяной Голиковой (вице-премьер РФ), с министром здравоохранения президенту, ровно потому, что стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом» - уточнила Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия-1».

На 13 декабря 2020 в мире зафиксировано 72 220 488 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 339 019 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 613 868 человек, сегодня зафиксировано 5 435 случаев смерти.