В стране и мире В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6 Алексей Курильченко О подземных толчках сообщили жители из нескольких районов республики. © Фото: Денис Абрамов, РИА Новости В Чечне ночью с субботы на воскресенье зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. «По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН в 00.30 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6» - говорится в сообщении. Жители города Грозный отметили, что толчки продолжались в течение нескольких секунд. О землетрясении также сообщили жители других районов Чечни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика