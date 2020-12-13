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Захарова рассказала об источниках своей мотивации

Егор Левин
16:37 13.12.2020
Дипломат подчеркнула, что помощь людям является для нее одним из приоритетных направлений в каждодневной работе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В эксклюзивной беседе с Вячеславом Фетисовым на телеканале «Звезда» официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главные для нее вещи, которые заставляют всегда находить силы на работу. Дипломат заявила, что, прежде всего, всегда думает о тех людях, которым может оказать помощь.

«Это безусловно понимание страдания людей, того, что огромное количество людей ежедневно нуждаются в помощи. Они хотят быть понятыми. Они разговаривают на разных языках, но они могут сопереживать друг другу и переживать одни и те же моменты», - сказала она.

Захарова заявила, что пандемия коронавируса хорошо продемонстрировала это, так как, в отличие, к примеру, от войн, в настоящий момент люди оказались по одну сторону баррикад.

«А тут пришла общая беда, и люди страдают и переживают ее во многом схоже. Вот это понимание страдания людей и понимание того, что люди хотят быть счастливы, возможно, тоже является тем, что двигает вперед», - сказала представитель МИД РФ.

Смотрите эксклюзивное интервью с ней, в котором ведущий программы Вячеслав Фетисов коснулся как профессиональных, так и личных вопросов, на телеканале «Звезда» в воскресенье, 13 декабря, в 23.00.

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