Захарова рассказала об источниках своей мотивации

В эксклюзивной беседе с Вячеславом Фетисовым на телеканале «Звезда» официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главные для нее вещи, которые заставляют всегда находить силы на работу. Дипломат заявила, что, прежде всего, всегда думает о тех людях, которым может оказать помощь.

«Это безусловно понимание страдания людей, того, что огромное количество людей ежедневно нуждаются в помощи. Они хотят быть понятыми. Они разговаривают на разных языках, но они могут сопереживать друг другу и переживать одни и те же моменты», - сказала она.

Захарова заявила, что пандемия коронавируса хорошо продемонстрировала это, так как, в отличие, к примеру, от войн, в настоящий момент люди оказались по одну сторону баррикад.

«А тут пришла общая беда, и люди страдают и переживают ее во многом схоже. Вот это понимание страдания людей и понимание того, что люди хотят быть счастливы, возможно, тоже является тем, что двигает вперед», - сказала представитель МИД РФ.

Смотрите эксклюзивное интервью с ней, в котором ведущий программы Вячеслав Фетисов коснулся как профессиональных, так и личных вопросов, на телеканале «Звезда» в воскресенье, 13 декабря, в 23.00.