Скончался «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

В воскресенье ушел из жизни актер и диктор Евгений Хорошевцев. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного комментатора государственных мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства» - сказал Песков.

Также Песков отметил, что Хорошевцев был учеником знаменитого диктора Юрия Левитана.