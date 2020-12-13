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Скончался «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

Алексей Курильченко
15:03 13.12.2020
Соболезнования родным диктора выразил Владимир Путин.
Скончался «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

В воскресенье ушел из жизни актер и диктор Евгений Хорошевцев. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного комментатора государственных мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства» - сказал Песков.

Также Песков отметил, что Хорошевцев был учеником знаменитого диктора Юрия Левитана.

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