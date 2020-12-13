Песков опроверг слухи о «коронавирусном бункере» Путина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг слухи о бункере, в котором якобы живет Владимир Путин в время пандемии коронавируса. Песков отметил, что президент живет в своей резиденции в Ново-Огареве. Об это он сообщил в интервью для фильма «Опасный вирус. Первый год».

«Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда - не так часто, как хотелось бы ему - но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно» - отметил Песков.

Также пресс-секретарь рассказал, что многие пытались отговорить Путина от визита больницы в Коммунарке, но «это было его личное решение». После этого в Кремле отработали организацию выездных президентских мероприятий с соблюдением необходимых мер безопасности.