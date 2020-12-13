В Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун

В Германии с 16 декабря до 10 января вводится жесткий режим самоизоляции. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Будут закрыты все магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, очное обучение в школах прекращается, детские сады также работать не будут.

Помимо продовольственных магазинов будут открыты аптеки, галантереи, заправки, банки и почтовые отделения. На рождественские праздники 24–26 декабря разрешены встречи с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет.

Допускается посещение богослужений в храмах, но только при соблюдении безопасной дистанции и масочного режима с 16 декабря по 10 января. Власти также просят отказаться от поездок в другие страны во время карантина. По словам Меркель, заболеваемость в стране, несмотря на действующие ограничения, остается высокой.



На 13 декабря 2020 в Германии зафиксировано 1 320 592 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 7 686 человек.