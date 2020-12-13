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Захарова оценила возможное изменение отношений РФ и США с приходом Джо Байдена

Егор Левин
15:18 13.12.2020
По словам дипломата, Россия на Западе уже стала неким трендом, говорить о котором выгодно сторонникам любой политической силы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Biden Transition, Consolidated News Photos, Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала собственную оценку отношениям с Соединенными Штатами в свете возможной смены американского лидера. По мнению дипломата, фактически межнациональные отношения между странами вряд ли изменятся.

«Нас интересует не персоналия, нас интересует двустороннее взаимодействие в глобальных вопросах. А, к сожалению, от смены участников электоральных процессов, от смены людей в Белом доме ничего кардинального в плане улучшений двусторонних отношений мы не наблюдаем», - заявила Захарова в эксклюзивном эфире программы «Фетисов».

Четко прогнозировать дальнейшее развитие ситуации дипломат не стала, назвав при этом искусственным процесс «сдерживания» России, популяризирующийся на Западе.

«Россия является хорошо раскрученным трендом, который удобен и тем, и другим», - заключила Захарова, говоря об американских демократах и республиканцах.

Смотрите эксклюзивное интервью с ней, в котором ведущий программы Вячеслав Фетисов коснулся как профессиональных, так и личных вопросов, на телеканале «Звезда» в воскресенье, 13 декабря, в 23.00.

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