Московские полицейские нашли у 10-летней девочки свертки с наркотиками
Следствие считает, что ребенок действовал по указанию отца.
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Полицейские Москвы задержали мужчину, который подозревается в распространении наркотиков. Передавать запрещенные вещества он просил свои десятилетнюю дочь. Об этом сообщается на сайте московского ГУ МВД.
В ведомстве сообщили, что на юго-востоке города полицейские обнаружили девочку, у которой они изъяли 76 свертков с наркотическими веществами. Для точного установления содержимого будет проведена экспертиза.
Девочка была помещена в медицинское учреждение, а ее отец задержан. Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».