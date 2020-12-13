Московские полицейские нашли у 10-летней девочки свертки с наркотиками

Полицейские Москвы задержали мужчину, который подозревается в распространении наркотиков. Передавать запрещенные вещества он просил свои десятилетнюю дочь. Об этом сообщается на сайте московского ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что на юго-востоке города полицейские обнаружили девочку, у которой они изъяли 76 свертков с наркотическими веществами. Для точного установления содержимого будет проведена экспертиза.

Девочка была помещена в медицинское учреждение, а ее отец задержан. Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».