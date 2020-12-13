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Астролог рассказал, в чем встречать Новый год

Валентина Пескова
14:32 13.12.2020
Как рассказал специалист по картам звездного неба, символ наступающего Нового года Быка нужно приручить и «запрячь» его в работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Металлический буйвол, который по Восточному гороскопу является символом наступающего Нового года, вступит в свои права в 2021 году 11 февраля в 22.07 по московскому времени. Как рассказал «Звезде» астролог Александр Зараев, до этого времени весь январь и начало февраля в переходный период на людей будет воздействовать энергетика совершенно другого качества.  

«Сам по себе год Буйвола считается более спокойным, чем год Крысы. Но при этом людей, которые будут чувствовать себя самонадеянными, Буйвол, что называется, может потоптать . Это некая коррида - кто кого. Поэтому на Востоке считается, что нужно приручить этого Быка и, так сказать, запрячь его в свою самую главную работу. Поэтому в 2021 году будет везти людям трудолюбивым, которые понимают свои главные задачи и смогут адаптироваться к новым условиям, которые подготовил год Крысы, а Буйвол их реализует», - сказал астролог.

Что касается самого новогоднего праздника, то встречая год Быка (или Буйвола) лучше всего надеть одежду в бело-голубых цветовых оттенках, а также вкраплением чего-то золотистого. Для ужина в это время лучше не готовить мясные блюда из коров или каких-то крупных рогатых животных, отмечает Александр Зараев.

Жители восточных стран, по словам астролога, в год Быка стараются вообще не перегружать свой организм жирной едой, потому что этот период зачастую является довольно проблемным для людей, которые любят жирную и острую пищу. Лучше всего год Буйвола встречать с блюдами из курицы, индейки или рыбы. Все диетические продукты, включая фрукты и овощи, пояснил Зараев, будут пользоваться в это время большим спросом.

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