Россиянам пообещали оттепель в некоторых регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о грядущем повышении температуры в Центральном (ЦФО) и Приволжском (ПФО) федеральных округах. По его словам, это произойдет в середине недели.

«В среду температура будет стремиться к 0 градусов, а уже с четверга будут оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа», - приводит ТАСС слова специалиста.

Он добавил, что в ПФО аномальное тепло придет на смену аномальному холоду. По словам Вильфанда, в середине недели на Средней Волге температура будет на несколько градусов выше нормы.

Ранее синоптик рассказал, когда на Москву обрушатся снегопады. Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что снегопад не будет интенсивным, со среды температура заметным образом повысится.