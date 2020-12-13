Путин возмутился «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло

Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Он отреагировал на доклад главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, уточнив, как долго будут продолжаться «эксперименты» с пошлинами на подсолнечное масло.

«На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину?», - спросил Путин у главы ведомства.

Кадры совещания были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что будет лично следить за ситуацией с изменением потребительских цен на социально значимые товары.