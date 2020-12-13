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Тигр вцепился в дрессировщика на глазах у испуганных зрителей в китайском цирке

Валентина Пескова
13:39 13.12.2020
Пострадавшего удалось спасти от напавшего на него хищника, после чего мужчину госпитализировали с незначительными травмами.
© Видео: 青山兰 @qingshanlan Twitter © Фото: 青山兰 @qingshanlanTwitter

Голодный тигр вцепился в дрессировщика прямо во время выступления в цирке в китайской провинции Шаньси. Очевидцы сняли происшедшее на видео, где запечатлено, как хищник бросается на артиста на глазах у испуганных зрителей шоу.

Сотрудники цирка тут же пришли на помощь коллеге и отогнали животное длинной палкой.

«Скорее, спасите мужчину! Бейте, бейте тигра!», - кричит за кадром видео одна из зрительниц.

Местный шериф подтвердил, что артист не получил смертельно опасных ран. Полицейский объяснил, что владелец животного плохо покормил зверя, поэтому тот и напал на дрессировщика прямо на арене. Пострадавшего сразу же увезли в больницу.

Как пишет Daily Mail, дрессировщик отделался незначительными ранами, так как тигру еще в раннем возрасте удалили зубы, чтобы обезопасить цирковых артистов.

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