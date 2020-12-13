«Куда вы смотрите?»: Путин раскритиковал министров за рост цен на продукты

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Запись была показана в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент, в частности, указал на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины <...> А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем!», - возмутился президент после доклада Решетникова.

Глава государства также назвал недопустимым значительный рост цен на макароны, сахар и муку. Путин отметил, что цены на макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают свой рост.

«Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару. Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри!» - сказал президент.

Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты в течение недели и выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.