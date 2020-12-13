Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов
Ему было 64 года.
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Вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер в возрасте 64 лет.
По предварительным данным, причиной стал инфаркт. Об этом сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.
«Он был узнаваемым голосом, другом, соратником..», - поделилась Абрамова со «Звездой».
Пресс-атташе группы назвала смерть Сапунова действительно большой потерей.
Андрей Сапунов играл в группе «Воскресение» почти с самого ее основания до 2016 года.