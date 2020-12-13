В стране и мире Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов Алена Миронова Ему было 64 года. © Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости Вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер в возрасте 64 лет. По предварительным данным, причиной стал инфаркт. Об этом сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. «Он был узнаваемым голосом, другом, соратником..», - поделилась Абрамова со «Звездой». Пресс-атташе группы назвала смерть Сапунова действительно большой потерей. Андрей Сапунов играл в группе «Воскресение» почти с самого ее основания до 2016 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика