Сторонники и противники Трампа одновременно устроили митинги в центре Вашингтона

В Соединенных Штатах противники и сторонники действующего государственного лидера Дональда Трампа организовали митинги в центре Вашингтона. Два мероприятия проходили одновременно рядом друг с другом.

Активные граждане с полярными позициями начали собираться на площади Фридом-плаза с самого утра. Сторонникам президента удалось получить численное преимущество. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп, несмотря на начало передачи власти Демократической партии США, не признает себя проигравшим. Американский лидер не оставил надежду доказать, что политические оппоненты якобы подтасовывали результаты голосования на выборах и нарушали правила проведения голосования.