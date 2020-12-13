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Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве о Гафте

Алена Миронова
12:37 13.12.2020
Актеры снимались вместе в фильме «Небеса обетованные».
Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве о Гафте
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress

Актер Станислав Садальский рассказал, как народная артистка РСФСР Людмила Иванова случайно предсказала печальное будущее себе и Валентину Гафту.  

Актер поделился историей в Instagram.

«Мы вместе служили в „Современнике“, играли в одних спектаклях, встречались на одних киноплощадках. На съемках у Рязанова в „Небесах обетованных“ у нас случился казус», - начал Садальский.

Гафту досталась роль предводителя нищих, а Ивановой — пожилой женщины, окруженной котами. 

«Когда вдруг над его ухом щелкнула кинохлопушка, он со страху обделался прямо Милочке на плечо», — продолжил актер.

Иванову это не смутило, а вот Гафту было неприятно, отметил Садальский.

«И Милочка вдруг сказала: „Валь, ну что ты, мы же сами станем старыми, неизвестно, какими мы будем…» — рассказал Садальский. 

Актер добавил, что слова актрисы оказались пророческими — «и Мила, и Валя под занавес жизни оказались немощными и в инвалидных креслах».

Садальский порадовался, что его коллеги все же сохранили ясное сознание вопреки всем недугам.

Народный артист скончался в субботу на 86-м году жизни. По предварительной информации, его похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище 15 декабря.

Гафт известен своими ролями в спектaклях Ромaнa Виктюкa, Николaя Коляды, Гaлины Волчек и многих других режиссеров.

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