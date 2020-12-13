Эксперты рассказали, как уберечь автомобиль от угона

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков, а также автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов поделились советами, как уберечь автомобиль от угона.

«Ставьте автомобили на автостоянку, страхуйте, ну и ставьте средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колеса», - приводит слова Попкова URA.RU.

Славнов, в свою очередь, рассказал изданию, что в последнее время участились случаи угона машин с целью разбора на запчасти. Такие автомобили найти уже, скорее всего, не получится.

«Я всем своим клиентам советую ставить не просто автономную сигнализацию, но и добавлять еще механическую. Это блокировку руля, блокировку коробки переключения передач», - отметил Славнов.

Ранее эксперт назвал основные признаки, которые могут говорить о том, что автомобиль готовятся угнать. К ним, в частности, он отнес сбои в работе сигнализации и рекламные буклеты на лобовом стекле.