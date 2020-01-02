В ГИБДД планируют отказаться от штрафных баллов на экзамене на права

Госавтоинспекция хочет убрать штрафные баллы из практического экзамена на получение водительских прав. По словам замначальника отдела регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, планируется разработать систему для более правильной оценки навыков.

Разработкой новых правил занимается Научный центр безопасности дорожного движения. Планируется, что экзаменаторы будут в первую очередь оценивать правильность и безопасность техники вождения.

«Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге - вопрос ближайших нескольких месяцев», - сказал РИА Новости Гиляков.

Поправки к процедуре практического экзамена вступят в силу с 1 октября 2020 года. Ранее в ГИБДД заявили, что во время проведения практического экзамена также откажутся от этапа «площадка».