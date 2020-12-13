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Названы опасности использования QR-кода

Валентина Пескова
11:12 13.12.2020
Под видом публикаций под QR-кодами начали скрывать свои реквизиты мошенники, с помощью которых они могут списать деньги со счета покупателя.
Названы опасности использования QR-кода
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

В текущем году прибавилось количество случаев мошенничества, когда россияне считывают с помощью смартфонов QR-коды, публикующиеся как в информационных целях, так и для оплаты покупок.

Как рассказал юрист Егор Редин, мошенники начали размещать QR-коды на информационных листовках и стендах, в которых замещают официальные коды организаций на собственные фальшивые коды. Поэтому когда потребитель с помощью когда хочет оплатить покупку, его денежные средства отправляются не на счет нужной ему торговой организации, а на счета злоумышленников, пишет агентство «Прайм».

Еще одна схема, которой пользуются преступники - скачивание на телефон вирусных программ. Специалист напомнил, всегда существует риск, что под видом зашитых в QR-код реквизитов для оплаты товаров и услуг кроются реквизиты мошенников. В связи с этим юрист рекомендует подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов.

Если мошенническое списание денег из-за применения QR-кода подтвердилось, нужно обратиться в банк с запросом об отмене операции или в отделение полиции с заявлением о действиях злоумышленников.

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