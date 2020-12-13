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Норильск накрыли метель со снегопадом

Валентина Пескова
11:56 13.12.2020
Жители города уже две недели периодически откапывают свои автомобили, однако погода преподносит им новые сюрпризы.
© Видео: Evgesha, Instagram, Ch_yuga, Instagram, Ирина Степанова, Instagram © Фото: Ирина Степанова, Instagram

Новая сильная метель за последние две недели обрушилась минувшей ночью на Норильск. Как стало известно из соцсетей, жители города не могут попасть ни в аэропорт, ни в другие районы города.

«Из-за метели пришлось закрыть трассу Норильск-Кайеркан-Алыкель», - сообщается в паблике «Ch_yuga» в Instagram.

После небольшого перерыва природа вновь устроила жителям города снежное нападение. Сугробы в Норильске местами опять намело выше человеческого роста, а метель при этом сопровождается ураганным ветром.

Хотя некоторые жители, привыкшие к таким циклонам в своем регионе, уже начали воспринимать происходящее с юмором. Одни из пользователей сняли видеоролик, на котором, при невозможности проехать куда-либо на транспорте, решили «устроить заплыв» по снегу. Такой процесс закаливания повеселил их подписчиков, которые сообщили в комментариях, что «завидуют их погоде и хотят к ним в гости».

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