В Москве на Цветном бульваре горит жилой дом 1917 года постройки
В настоящий момент проводится эвакуация.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
В центре Москвы горит квартира в жилом доме, построенном в 1917 году.
Пожар происходит по адресу: Цветной бульвар, 21, строение 6. По предварительной информации происходит возгорание в одной из квартир на 5 этаже. Об этом сообщает МЧС России.
Отмечается, что из горящей квартиры спасли одного человека и передали медикам. Огонь распространяется быстро. Пожар перешел на чердак. Ему присвоен 2 ранг.
В настоящий момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения.