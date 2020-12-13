В Москве на Цветном бульваре горит жилой дом 1917 года постройки

В центре Москвы горит квартира в жилом доме, построенном в 1917 году.

Пожар происходит по адресу: Цветной бульвар, 21, строение 6. По предварительной информации происходит возгорание в одной из квартир на 5 этаже. Об этом сообщает МЧС России.

Отмечается, что из горящей квартиры спасли одного человека и передали медикам. Огонь распространяется быстро. Пожар перешел на чердак. Ему присвоен 2 ранг.

В настоящий момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения.