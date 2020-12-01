На Сахалине и близ границы Чили с Аргентиной произошли мощные землетрясения

В мире в 01:54 по московскому времени произошли сразу два мощных землетрясения. Одно было зафиксировано на Сахалине, другое - на границе Чили и Аргентины. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Магнитуда землетрясения на Сахалине составила 6,4, близ границы Чили и Аргентины - 6,3.

Данных о пострадавших и жертвах не поступало.