Хозяйка дома с граффити Бэнкси убрала его с продажи, чтобы подумать над ценой

Владелица жилого дома в Бристоле, 57-летняя Эйлин Макин, отложила продажу дома на некоторое время после того, как на одной из стен появилась новая работа известного стрит-арт художника Бэнкси.

Семья подчеркивает, что продажа дома лишь отложена на короткий срок, но все же состоится. Об этом передает The Guardian.

В пятницу в британских СМИ появилась информация о том, что владельцы отменили сделку продажи после того, как Бэнкси подтвердил свое авторство, что, в свою очередь, привело к резкому росту цен на недвижимость.

Однако сын женщины, Ник Макин, опроверг эту информацию.

«Когда вы просыпаетесь и видите публикации таблоидов о том, что дом сейчас стоит 5 миллионов фунтов, вы должны продумать свои действия. Но это ничего не меняет», - передает издание слова Ника.

Он обратил внимание на то, что процедура продажи была приостановлена на 48 часов, а также добавил, что покупатели и агенты по недвижимости отнеслись к этому с пониманием.

Появившаяся в СМИ информация об отмене продажи стала причиной множества негативных комментариев, отметил молодой человек.

«Это не только не принесло нам 5 миллионов фунтов, как писали газеты, но и фактически стоило нам денег, чтобы защитить работу», - сказал он.

Владельцы покрыли произведение плексигласовым прозрачным экраном и защитили сигнализацией.

В ночь на 10 декабря стрит-арт художник Бэнкси оставил на стене дома в Бристоле новую работу, посвященную коронавирусу. На рисунке изображена пожилая женщина в юбке, платке и с салфеткой в руке, которая чихает так сильно, что у нее падают сумочка и трость, а также зубной протез.

Художник подтвердил свое авторство, опубликовав фотографию работы в Instagram. За несколько часов публикация набрала более 2 миллионов лайков.