Психологи развеяли миф о предновогодней депрессии

Психологи считают, что предновогодняя депрессия не является самостоятельным психологическим заболеванием. Это лишь следствие других ментальных проблем человека.

Клинический психолог Владимир Крупин напомнил, что в предновогоднее время многие люди подводят итоги года. Если человек склонен к депрессивным состояниям, то и итоги он будет подводить аналогично. Это может привести к депрессии и унынию.

«Мы не всегда достаточно объективно оцениваем свои победы», — передает ТАСС слова эксперта.

Он отметил, что путь, которым человек идет к победам, такой длинный и изматывающий, что, дойдя до конца, зачастую многие уже не испытывают счастья и удовлетворения.

Эксперт советует найти что-то хорошее в прошедшем году, подводя итоги.