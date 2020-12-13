«Россия делает все для маленького Карабаха»: вернувшиеся домой беженцы благодарят миротворцев

В оставленные из-за войны дома в Нагорном Карабахе продолжают возвращаться беженцы. Сегодня автобусы из Еревана доставили в Степанакерт еще 634 человека. Движение колонны осуществляется в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

«Большое спасибо российским войскам и большое спасибо Путину. Очень большое», - делится вернувшаяся домой Жанна Саркисян.

Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

«У нас просто нет слов благодарности за ту помощь, которую оказывают нам. Россия делает для маленького Карабаха. Начиная от медицинской и гуманитарной помощи, заканчивая стройматериалами и обеспечением нашей безопасности. Хотелось бы, чтобы во всем мире был мир. Не важно - азербайджанцы это, сирийцы, армяне. Огромная благодарность России за то, что смогли остановить это кровопролитие», - говорит еще одна местная жительница Надежда Саркисян.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Всего в Нагорный Карабах после подписанного главами России, Армении и Азербайджана постановления о прекращении всех боевых действий, при помощи российских миротворцев, контролирующих соблюдение положений заключенного договора, в места постоянного проживания уже вернулось около 38,5 тысячи беженцев.