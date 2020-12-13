«Фантастическая личность»: Сергей Гинзбург рассказал о разностороннем таланте Гафта

Российский режиссер Сергей Гинзбург рассказал «Звезде» о том, каким был для него знаменитый актер Валентин Гафт. Актер скончался сегодня, на 86-м году жизни. Гинзбург отметил, что в этом году множество деятелей культуры ушли из жизни.

«Какой-то страшный год, страшные потери. Уже боишься открывать новостную лену. И вот, сегодня, новость о Валентине Иосифовиче Гафте. Да, он прожил славную долгую жизнь. Он болел, к сожалению, и даже снимаясь у меня десять лет назад в фильме о Мишке Япончике, он уже был не очень здоровый человек», - рассказал он.

Гинзбург назвал Гафта «фантастическим актером и фантастической личностью». Режиссер поделился воспоминаниями о том, как проводил время вместе с Гафтом, вместе зачитывая стихи разных авторов и слушая стихотворения, сочиненные актером.

«Стихи были потрясающие, пронзительные. На самом деле он был настоящий поэт», - отметил он.

Гинзбург выразил надежду, что уже вскоре люди смогут узнать эту, литературную, сторону его творчества. В настоящее время же его знают в основном по образам на экране.