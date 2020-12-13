Twitter временно запретил ставить отметку «нравится» на сообщения Трампа

Социальная сеть Twitter временно запретила ставить отметку «нравится» на сообщения действующего президента США Дональда Трампа. Мера коснулась сообщений о выборах.

Как сообщает The Hill, более часа люди не могли отреагировать на послания американского лидера. Позже такая возможность вернулась.

«Мы непреднамеренно приняли меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на отмеченный твит. Теперь на твит можно реагировать», - приводит издание слова представителя социальной сети.

Ранее сообщалось, что Twitter отменит привилегии, которые предоставлены Дональду Трампу в качестве президента США, после возможной инаугурации демократа Джозефа Байдена на посту главы государства. Отмечалось, что изменения коснутся только личного аккаунта Трампа. Его микроблог в качестве президента США перейдет новой администрации.