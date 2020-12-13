Песня на стихи Захаровой получила «Золотой граммофон»

Песня на стихи официального представителя Министерства иностранных дел России и музыку композитора и продюсера Максима Фадеева была награждена «Золотым граммофоном» на церемонии 2020 года.

Композиция была исполнена Фадеевым в дуэте с певицей Валерией. Дипломат поблагодарила звезд, представивших на сцене песню на ее стихи. Захарова отметила, что в институте не могла и подумать, что такая ситуация когда-то произойдет.

«Вывод - жизнь интереснее, чем мы можем себе представить», - отметила она у себя в Instagram.

Ранее Мария Захарова рассказывала, что во время карантина активно занималась творчеством и писала стихи. Представитель дипведомства поделилась, что главной темой для ее работ становилась любовь.