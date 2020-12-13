Умер авиаконструктор Валентин Боев

Как сообщили в Профсоюзном Комитете ТАНТК им. Г.М. Бериева, умер авиаконструктор, заслуженный машиностроитель РФ Валентин Боев. Причина смерти и другие подробности не сообщаются.

На предприятии Боев работал с 1961 года. В 2002-2003 годах он был его генеральным директором.

Боев участвовал в разработке авиационных комплексов на самолетах РЛДН А-50, АИ, 142МР, Бе-32к, а также на легендарных самолетах-амфибиях А-40, Бе-103, Бе-200. Был автором множества научных трудов, создателем изобретений.