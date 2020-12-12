Трамп считает, что Верховный суд «подвел» его своим решением по иску Техаса

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его и его сторонников, отказавшись рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!» - написал Трамп в Twitter.

Американский президент заявил, что иск «был выброшен» без рассмотрения причин, из-за которых его подали.

Он также призвал сторонников продолжать борьбу.

Ранее в Верховный суд США поступило обращение от генерального прокурора Техаса с просьбой о пересмотре итогов выборов в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии и Мичигане. Его поддержали власти 17 штатов, находящихся под управлением республиканцами.