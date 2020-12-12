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В Византии обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет

Алена Миронова
09:42 12.12.2020
Сооружение было возведено в честь древнегреческого бога Пана.
В Византии обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
© Фото: Adi Erlich, Zinman Institute of Archaeology at Haifa University, GreekReporter.com

Израильские археологи обнаружили лежащий на боку алтарь в честь древнегреческого бога Пана. Он датируется вторым или третьим веком.

На алтаре сохранилось послание, составленное, вероятно, паломником, который построил его на свои личные средства.

Надпись на греческом языке гласит: «Афинеон, сын Сосипатроса Антиохийского, посвящает жертвенник богу Пан Гелиополиту.

Отмечается, что мастер, который выгравировал надпись, не был профессионалом. Надпись выходит за границы текста, и размер букв уменьшается по мере того, как одна из них опускается. Видимо, автор понял, что ему не хватает места. Об этом сообщает портал LiveScience.

Позднее алтарь использовали для постройки самой церкви, которая, в свою очередь, датируется пятым веком.

В древнегреческой мифологии Пан являлся богом пастушества и животного мира.

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