Тела ребенка и мужчины обнаружены возле жилого дома на северо-востоке Москвы

В Москве недалеко от одного из жилых домов по Проспекту мира обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и ребенка 2015 года рождения.

Как сообщили в СК РФ, у погибших зафиксированы травмы, характерные при падении человека с высоты. На месте ЧП работают следователи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)», - говорится на сайте СК РФ.

Специалисты устанавливают все обстоятельств произошедшего. Начато расследование.