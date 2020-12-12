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Тела ребенка и мужчины обнаружены возле жилого дома на северо-востоке Москвы

Валентина Пескова
09:14 12.12.2020
Тела найдены около одного из домов на Проспекте Мира и имеют травмы, характерные для падения с высоты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Москве недалеко от одного из жилых домов по Проспекту мира обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и ребенка 2015 года рождения.

Как сообщили в СК РФ, у погибших зафиксированы травмы, характерные при падении человека с высоты. На месте ЧП работают следователи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)», - говорится на сайте СК РФ.

Специалисты устанавливают все обстоятельств произошедшего. Начато расследование.

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