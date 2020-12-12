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В Китае разработали устройство для восстановления нервных тканей

Валентина Пескова
09:25 12.12.2020
Прикрепленный к поврежденному нерву, микро-прибор помогает восстанавливать двигательную функцию и способствует регенерации.
В Китае разработали устройство для восстановления нервных тканей
© Фото: Custom Medical Stock Photo, Glboballookpress

Ученые из Китая изобрели сверхминиатюрное устройство, благодаря которому можно будет восстанавливать поврежденные нервные ткани в организме. После введения в организм прибор постепенно разлагается.

Как пишет журнал Science Advances, устройство представляет собой «рукав», который прикрепляется к поврежденному нерву. Исследование, проведенное на крысах с поврежденным седалищным нервом, показало, что прибор способен восстанавливать двигательную функцию и способствовать регенерации клеток.

«Мы представляем информацию о биоразлагаемом, самоэлектрифицированном и сверхминиатюрном устройстве для содействия регенерации периферических нервов», - указали специалисты в публикации.

Автор отмечают, что в результате повреждения периферических нервов ежегодно в мире страдают более одного миллиона человек. С помощью существующих методик или хирургического вмешательства добиться полного восстановления можно не всегда. Поэтому в качестве решения проблемы исследователи предлагают имплантируемые устройства.

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