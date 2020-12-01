Американские моряки спасли мужчину, который провел двое суток в открытом море

Американские моряки в 138 километрах от побережья Флориды спасли мужчину, который провел в открытом море почти двое суток. Об этом сообщается в Twitter USCGSoutheast.

«Экипаж заметил человека, взял его на борт и скоро доставит на берег», - говорится в посте.

По данным Independent, мужчине 62 года. В пятницу, 27 ноября, он покинул мыс Кейп-Марина в Порт-Канаверал и не вернулся. Спустя сутки его объявили пропавшим без вести. Человека искали патрули береговой охраны, военные и летчики.

Один из моряков, спасших мужчину, рассказал изданию, что тот двое суток держался за мыс перевернутой лодки.