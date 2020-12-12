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Жителей России ждут звездный дождь и солнечное затмение

Валентина Пескова
08:06 12.12.2020
Сразу два необычных небесных явления смогут наблюдать россияне 14 декабря с помощью он-лайн трансляции из Московского планетария.
Жителей России ждут звездный дождь и солнечное затмение
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Самый крупный в этом году метеорный поток Геминиды и солнечное затмение длиной в две минуты смогут увидеть россияне 14 декабря. Без помощи специальных приборов за двумя небесными явлениями получится наблюдать только у жителей Чили и Аргентины.

Однако россияне также смогут стать свидетелями необычных метеорного дождя и затмения с помощью он-лайн трансляции, которую устроит на своем сайте Московский планетарий.

«Полная фаза затмения пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили и Аргентины. Частные фазы будут видны в Южной Америке, Африке, Полинезии и Антарктиде. Московский планетарий 14 декабря проведет бесплатную онлайн-трансляцию полного солнечного затмения», - сообщили в московской обсерватории.

Трансляция на сайте планетария начнется в 17.25 по Москве. Затмение достигнет максимума в точке с координатами 40,3 градуса южной широты, 67,9 градуса западной долготы и продлится 2 минуты 10 секунд.

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