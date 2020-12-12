Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, просивший у президента России Владимира Путина российское гражданство, получил паспорт РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На прошлой неделе Дзанетти во время беседы с президентом высказал просьбу о принятии в российское гражданство.
Итальянец уже более восьми лет живет в Красноярске, преподает иностранные языки, принимает участие в волонтерском движении «Мы вместе».
Дзанетти признали носителем русского языка. Сотрудники полиции помогли оперативно собрать и оформить необходимые документы и решение о приеме в гражданство.
Волк отметила, что новый гражданин России поблагодарил Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции за помощь в осуществлении его мечты.
Ранее появилась информация о том, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства России. Сноуден и его супруга, проживающие в России, ждут ребенка, который после рождения получит гражданство РФ.