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Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт

Алена Миронова
08:59 12.12.2020
Валерио Дзанетти уже более восьми лет живет в Красноярске, преподает иностранные языки.
Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
© Фото: МВД РФ

Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, просивший у президента России Владимира Путина российское гражданство, получил паспорт РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На прошлой неделе Дзанетти во время беседы с президентом высказал просьбу о принятии в российское гражданство.

Итальянец уже более восьми лет живет в Красноярске, преподает иностранные языки, принимает участие в волонтерском движении «Мы вместе».

Дзанетти признали носителем русского языка. Сотрудники полиции помогли оперативно собрать и оформить необходимые документы и решение о приеме в гражданство.

Волк отметила, что новый гражданин России поблагодарил Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции за помощь в осуществлении его мечты.

Ранее появилась информация о том, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства России. Сноуден и его супруга, проживающие в России, ждут ребенка, который после рождения получит гражданство РФ. 

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