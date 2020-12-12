В России отмечают День Конституции

Сегодня, 12 декабря, в Российской Федерации проходит празднование Дня Конституции. Высший нормативный правовой акт государства был принят в 1993 году после проведения всенародного голосования.

Основной закон утвердил, что главой государства в России является президент и на него возложены обязанности по защите прав и свобод граждан, а также охране независимости страны.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Конституцию, которые необходимы для дальнейшего развития России, как правового социального государства. Идею главы государства поддержали граждане страны: на общероссийском голосовании большинство россиян высказалось за внесение поправок в Основной закон, и 4 июля они вступили в силу.