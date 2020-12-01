С 1 декабря в России начнут выдавать права и ПТС нового образца

С 1 декабря в России вступил в силу приказ МВД РФ, который предусматривает внесение изменений в водительские права, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Изменения в водительских правах будут минимальными. Теперь в верхней части лицевой стороны надпись «Водительское удостоверение» будет продублирована на французском и английском языках. Все три строчки будут написаны сиреневым цветом.

В новых СТС теперь будут указывать срок окончания регистрации для тех транспортных средств, которые были поставлены на учет на ограниченный срок. Также среди цветов появится серый, будут указаны мощность двигателя в лошадиных силах и какие существуют таможенные ограничения.

В ПТС нового образца теперь будет информация о допустимой максимальной массе, количестве пассажирских мест, проводимых ранее технических проверках. Если у автомобиля невозможно установить год выпуска, тогда в ПТС будут указывать год первой регистрации транспортного средства. Также теперь будут вписывать настоящего собственника машины. Например, в случае если юридическое лицо владеет транспортным средством на основе договора аренды.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения, которые появятся в России в водительских документах.